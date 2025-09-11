Популярни
Маршавелов срещу Камбуров на “Писта София 2025”

  • 11 сеп 2025 | 16:24
  • 121
  • 0
Маршавелов срещу Камбуров на “Писта София 2025”

Константин Маршавелов (Мицубиши) срещу Пламен Камбуров (Мицубиши) обещава да е голямата битка в серия Макси на “Писта София 2025” в неделя. Днес бяха публикувани заявките на участниците в състезанието, като право на участие ще получат и тези, които в събота се явят на административния и технически преглед.

В серия Макси, където са най-бързите и мощни автомобили, заявените пилоти са 6, като двама от тях са с автомобили с един двигателен мост: Стоян Апостолов и Любомир Семерджиев.

В серия Лада заявените пилоти са 11, в серия Спорт - 8 и в серия Тунинг - 7, като техническите и административни прегледи са в събота, а тренировките за време стартират в неделя в 8 часа сутринта, в 13 е откриването, а от 13:30 стартира първото състезание.

