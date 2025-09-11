Популярни

  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Николай Грязин над всички в шейкдауна в WRC2 в Чили

Николай Грязин над всички в шейкдауна в WRC2 в Чили

  • 11 сеп 2025 | 18:37
Българският пилот Николай Грязин беше най-бърз в шайкдауна преди 11-ия кръг за сезона в Световния рали шампионат (WRC) – рали „Чили“ в клас WRC2.

Грязин направи само едно минаване по дългата 6.79 тестове отсечка, което обаче му беше напълно достатъчно, за да даде най-доброто време в нея. Той оглави класирането с резултат от 3:35.1, с което изпревари с 0.9 секунди представителят на домакините Хорхе Мартинес, който направи три минавания на шейкдауна и записа най-доброто си време във второто от тях.

Тройката с пасив от 2.1 оформи Гас Грийнсмит, а зад него в топ 5 влязоха още Ян Соланс и Фабрицио Салдивар, които изостанаха със съответно 2.7 и 4.0 от Грязин. Големият фаворит за победата в Чили, а и за световната титла в WRC2 Оливър Солберг остана седми на 6.2 Грязин и също мина само веднъж през шейкдауна.

Същинската част на рали „Чили“ започва утре в 14:15 часа българско време с първото минаване на „Пулпериа“ (19.72 км), а преди обедния сервиз пилотите ще атакуват още „Рере“ (13.34 км) и „Сан Росендо“ (23.32 км). След сервизното обслужване трите отсечки ще бъдат повторени за общо 112.76 състезателни километра в първия ден на ралито.

Снимки: Skoda Motorsport

