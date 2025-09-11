Защо титулярите на Ямаха няма да могат да се състезават с V4 мотора през 2025 година

Пилотът на Прамак Ямаха Джак Милър обясни защо той и останалите трима титулярни пилоти на Ямаха в MotoGP няма да могат да използват новия V4 мотор на марката от Ивата в състезателни условия до края на сезон 2025.

Новият мотоциклет ще направи своя дългоочакван състезателен дебют по време на Гран При на Сан Марино този уикенд с тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който ще стартира с „уайлд кард“ на „Мизано“. За титулярите на Ямаха обаче няма да бъде възможно да използват този мотор в състезанията до края на сезона, тъй като те вече са хомологирали максимално разрешение обтекатели, а изискванията на новата машина са по-различни.

Поради факта, че V4 двигателят е по-тесен, но по-дълъг от двигателя с редово разположение на цилиндрите, от Ямаха са разработили и нов обтекател, който върви с него. Това обаче е и причината Милър, Фабио Куартараро, Алекс Ринс и Мигел Оливейра да няма как да изпробва този мотор извън тестовите сесии преди началото на сезон 2026.

„Наистина е много, много вълнуващо, най-вече за бъдещето на проекта. За нас този уикенд е много важен. Надявам се Аугусто да няма никакви проблеми. Както винаги, при един напълно нов проект, нещата по време на състезателния уикенд ще бъдат много по-различни от тези по време на тестове.



„Всичко ще се гледа под лупа, не трябва да се моташ много, трябва да реагираш бързо в хода на сесиите. Така че нямам търпение да видя как ще се развие този уикенд, стискам палци всичко да бъде наред.



„За съжаление няма да е възможно да използваме този мотор в състезания. Не е защото не искаме, а защото вече сме хомологирали два обтекателя. Те са несъвместими с други части, така че, колкото и да ми се иска, няма как да ползвам мотора в състезанията през тази година“, обясни Милър.

