В лагера на Словения бесни на съдийството в мача с Германия

  • 11 сеп 2025 | 15:51
Селекционерът на Словения Александър Секулич и гардът Клемен Препелич се изказаха критично за съдийството в четвъртфиналния двубой срещу Германия на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Рига (Латвия). Словенците отстъпиха с 91:99 пред световния шампион Германия и отпаднаха от шампионата.

"Знам, че имаме страхотна суперзвезда в лицето на Лука Дончич, но това, което правят играчите около него не е леко. Такава проява на неуважение към нас днес.... Боли", заяви Секулич след мача, цитиран от Eurohoops.net.

"Боли, защото виждам как страдат състезателите. Вярвам, че показахме страхотен баскетбол и вярвам, че бяхме по-добри от противника. Ще напуснем ЕвроБаскет с високо вдигнати глави, но това не може да се каже за всички, които участваха", добави словенският селекционер.

Ветеранът Клемен Препелич коментира: "Както каза треньорът, ние бяхме по-добри през целия мач. Има едно нещо, което прави впечатление - 37 наказателни удара срещу 25, както и 31 нарушения срещу 24. За мен това не са нормални неща. Освен това не отсъждаш техническо нарушение на звездата на отбора в първите минути. Това беше смехотворно."

"Тъжно е. Тъжно е, защото сме заедно от 23 юли. Имахме много безсънни нощи. Бяхме далеч от семействата си. А това продължава да ни се случва. Боли, но не можем да направим много", каза още Препелич.

Снимки: Imago

