В лагера на Словения бесни на съдийството в мача с Германия

Селекционерът на Словения Александър Секулич и гардът Клемен Препелич се изказаха критично за съдийството в четвъртфиналния двубой срещу Германия на Европейското първенство по баскетбол за мъже в Рига (Латвия). Словенците отстъпиха с 91:99 пред световния шампион Германия и отпаднаха от шампионата.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

"Знам, че имаме страхотна суперзвезда в лицето на Лука Дончич, но това, което правят играчите около него не е леко. Такава проява на неуважение към нас днес.... Боли", заяви Секулич след мача, цитиран от Eurohoops.net.

Магията на Дончич не помогна на Словения срещу германската машина

"Боли, защото виждам как страдат състезателите. Вярвам, че показахме страхотен баскетбол и вярвам, че бяхме по-добри от противника. Ще напуснем ЕвроБаскет с високо вдигнати глави, но това не може да се каже за всички, които участваха", добави словенският селекционер.

Лука Дончич: Ядосан съм, можех да направя повече

Ветеранът Клемен Препелич коментира: "Както каза треньорът, ние бяхме по-добри през целия мач. Има едно нещо, което прави впечатление - 37 наказателни удара срещу 25, както и 31 нарушения срещу 24. За мен това не са нормални неща. Освен това не отсъждаш техническо нарушение на звездата на отбора в първите минути. Това беше смехотворно."

"Тъжно е. Тъжно е, защото сме заедно от 23 юли. Имахме много безсънни нощи. Бяхме далеч от семействата си. А това продължава да ни се случва. Боли, но не можем да направим много", каза още Препелич.

Следвай ни:

Снимки: Imago