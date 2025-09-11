Лука Дончич: Ядосан съм, можех да направя повече

Звездата на националния отбор на Словения Лука Дончич коментира поражението от Германия с 91:99 на четвъртфиналите на ЕвроБаскет 2025. Играчът на ЛА Лейкърс вкара 39 точки, но отборът му не успя да спре Бундестима.

„Ядосан съм, просто съм много ядосан. Можех да направя повече в последната четвърт. Създавах си възможности за стрелба, можех да бъда по-добър в решаващите моменти, но взимах грешни решения", самокритичен беше Дончич.

Магията на Дончич не помогна на Словения срещу германската машина

"Свалям шапка на момчетата. Показахме, че можем да спечелим. Всички се борихме и дадохме всичко от себе си. Работата на съдиите? Няма да говоря много. Получих първото си техническо нарушение две минути след началото на мача, само защото извиках „Хайде, давай“. Такова нещо не трябва да се случва в четвъртфиналите. Не разбирам какво си мислеха съдиите. Не искам да говоря за тях, но четири фала в началото на третата четвърт – такова нещо не бях виждал“, каза Дончич.

На полуфиналите на ЕвроБаскет 2025 съперник на Германия ще е Финландия.

