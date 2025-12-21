Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Любомир Киров: Възползвахме се от проблемите на Миньор 2015

  • 21 дек 2025 | 08:10
  • 328
  • 0
Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров коментира, че тимът си е свършил работата, като е успял да запише победа над Миньор 2015 в Перник. Самоковци спечелиха със 100:87 (25:16, 23:25, 30:26, 22:20) визитата си в Перник от 12-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

"Възползвахме се от проблемите, които има Миньор 2015. За съжаление, това е спортът – случва се на всеки", каза пред БТА наставникът на Рилски спортист.

Той добави, че баскетболистите са играли много добре в нападение. Проблем вижда в допускането на 87 точки, като според него играчите могат да играят много по-добре в защита.

Треньорът на домакините от Перник Ивица Вукотич заяви, че не е доволен от резултата, въпреки че "жълто-черните" са показали характер и са играли до последно.

"Късата ротация заради кадровите проблеми ни затрудни", каза Вукотич.

Той подчерта, че тимът на Миньор ще гони победа в следващата среща срещу Академик Бултекс 99. Наставникът похвали новото попълнение Джордан Тали за бързото включване в отбора, въпреки че американецът се присъедини към перничани този четвъртък.

Снимки: Sportal.bg

