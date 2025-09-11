Популярни
  • 11 сеп 2025 | 13:37
Кимих откри собствена академия в родния си град

Капитанът на националния отбор на Германия Йошуа Кимих откри собствена футболна академия в родния си град Ротвайл. Деца от 6 до 14 години ще имат възможност да тренират на най-високо ниво, без да се налага да напускат семействата си. Откриващото събитие е напълно резервирано, като е насрочено за неделя и включва футболен лагер, в който ще участват 120 момчета и момичета.

"От първа ръка разбрах колко е важно да имаш подходящи условия за развитие както във физическо отношение, така и личностно", коментира Кимих в изявление. Това е нещото, което той иска да предложи на младите таланти в региона, в който е роден, със своята инициатива. Академията трябва да бъде място, "където децата могат да преследват футболните си мечти, без да се налага да напускат познатата си среда", подчерта футболистът на Байерн (Мюнхен).

Проектът, подкрепен от местни партньори, включва тренировъчни лагери, индивидуално обучение за групи и отделни лица, както и турнири. Със собствен отбор, академията ще се състезава и с други младежки отбори от цяла Германия.

Снимки: Gettyimages

