Интер ще направи нов опит за френски национал от Рома

След като не успя да привлече полузащитника на Рома Ману Коне през това лято, Интер ще направи нов опит през следващата година, твърди “Гадзета дело спорт”.

Интер вече си хареса млад защитник за следващото лято

През миналия месец “нерадзурите” отправиха оферта до “вълците” за френския национал на стойност от над 40 млн. евро, но след известно колебание ръководството на Рома реши да я отхвърли. Впоследствие Интер подписа със сънародник на Коне, а именно Анди Диуф от Ланс за общо 25 млн. евро. Въпреки това клубът не е преустановил интереса си към 24-годишния играч и е готов да възобнови преговорите, подпомогнат от тежката финансова ситуация на римляните.

La Gazzetta dello Sport reports that Inter remain interested in Roma midfielder Manu Koné, especially with the Giallorossi needing circa €90m to stick to Financial Fair Play rules. pic.twitter.com/RIbvFd8n4g — Football Italia (@footballitalia) September 11, 2025

Както е известно, Рома е под финансов мониторинг на УЕФА от 2022 година насам. Според “Гадзета”, за да може клубът да покрие изискванията на Финансовия феърплей, той трябва да събере приходи от 90 млн. евро до 30 юни догодина. Може да се наложи голяма част от тези пари да дойдат от продажбата на важен играч от състава на Джан Пиеро Гасперини - нещо, за което призна клубният съветник Клаудио Раниери преди няколко дни. Ето защо е възможно следващият опит на Интер за Коне да се окаже успешен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages