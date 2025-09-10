България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

Българският национален тим изигра два мача от своята квалификационна група за Мондиал 2026. Трикольорите загубиха срещу Испания и Грузия с по 0:3 и все още нямат отбелязан гол.

И Грузия ни отнесе

Статистиката на борбата в зона "Европа" показва, че само още два отбора имат 0 в графата за отбелязани попадения - Лихтенщайн и Андора. Дотук головата разлика на андорците е 0:10, на Лихтенщайн е 0:19, а българската е 0:6.

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Трябва да отбележим, че в групите с по пет състава (шест от 12 групи) са се изиграли повече мачове. С поне по един гол в кампанията са Гибралтар, Сан Марино, Малта, Азербайджан, Беларус, Молдова, Латвия, Люксембург и др. Следващият двубой на България е срещу Турция на 11 октомври.