  Левски започва преговори с Кристиан Димитров

Левски започва преговори с Кристиан Димитров

  • 11 сеп 2025 | 09:18
Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Ръководството на Левски ще седне на масата за преговори с централния защитник Кристиан Димитров, съобщава „Тема спорт“. Причината е, че договорът на бранителя със “сините” изтича следващото лято и от „Герена“ искат да го задържат. През октомври 2023-та той преподписа своя контракт, като срокът му е до края на настоящия сезон.

Левски продължава да следи нападател от Португалия
Левски продължава да следи нападател от Португалия

28-годишният футболист пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ на 30 декември 2022 като свободен агент, след като контрактът му с хърватския Хайдук (Сплит) изтече. Той дойде по настояване на Станимир Стоилов за алтернатива на титулярите по това време Хосе Кордоба и Ноа Сонко Сундберг. Мъри желаеше при продажба на панамеца да има подходящ заместник, тъй като за тази позиция разполагаше още с Келиан ван дер Каап. Димитров извървя пътя от резерва до титулярната позиция след трансферите на Кордоба и Сундберг, а това лято от „Герена“ бе продаден и нидерландецът. През миналата кампания юношата на Ботев (Пловдив) заформи добра двойка в защитата с Кристиан Макун, а силните му игри доведоха отново до повиквателна за националния отбор. Това логично му донесе и индивидуален приз – спечели наградата за Най-добър защитник в efbet Лига през 2024 година.

На „Герена“ искат да задържат и още един от основните си футболисти. “Сините” са предложили нов договор на Майкон. Те подписаха с бразилеца на 16 май миналата година, още преди края на сезон 2024/25. Тогава от „Герена“ обявиха, че договорът му е до 2027. Това означава, че след 3 месеца ще остават само 12 до изтичане на контракта му, а той е сред най-конвертируемите играчи на Левски. Левски вече отхвърли няколко оферти за левия защитник, като последната бе от френския Нант, а преди това интерес имаше и от руски клубове.

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

  • 11 сеп 2025 | 09:09
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор

  • 11 сеп 2025 | 07:05
Паскалев не игра при нов провал на Сараево

Паскалев не игра при нов провал на Сараево

  • 11 сеп 2025 | 03:19
Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

  • 11 сеп 2025 | 00:42
Президентът на Ботев (Нови пазар) след загубата за купата на АФЛ: Съжалявам следващият отбор, който ще гостува в Острово

Президентът на Ботев (Нови пазар) след загубата за купата на АФЛ: Съжалявам следващият отбор, който ще гостува в Острово

  • 10 сеп 2025 | 21:10
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
