Левски продължава да следи нападател от Португалия

  • 10 сеп 2025 | 10:21
  • 910
  • 0

Левски продължава да следи ситуацията с Андре Кловис от втородивизионния португалски Академико Визеу, пише “Тема спорт”. През лятото иберийците поискаха за нападателя 1 милион евро, докато “сините” предлагаха 750 000, които да бъдат платени на три транша. Заговори се, че родният тим се е разбрал с португалците за трансферната сума, но е ударил на камък с личните условия на нападателя.

Левски тренира без 8 от деветте си национали, Рилдо и Бурас се раздвижиха във фитнеса
Левски тренира без 8 от деветте си национали, Рилдо и Бурас се раздвижиха във фитнеса

Така сделката пропадна, а Кловис бе пред договор с Карабах. В крайна сметка обаче и до този трансфер не се стигна и така футболистът остана в досегашния си клуб. Предстои да видим сега дали Левски отново ще направи опит да го привлече в редиците си.

