Ивелин Попов не е вариант за Локо (София) засега

Ивелин Попов на този етап е далеч от Локомотив (София). Това обяви собственикът на клуба Веселин Стоянов. Преди дни Попето си тръгна от Ботев (Пловдив) и веднага се появи информация, че може да премина при столичните “железничари”, където старши треньор е Станислав Генчев, с когото са добри приятели. Засега обаче това няма да се случи.

„На този етап не сме говорили нито с него, нито за него. Това не означава, че не бихме проявили интерес към Ивелин, но засега не е обсъждан. Иначе доста неща се говорят, коментират и се появиха в медиите, но не отговарят на истината“, отсече той, цитиран от „Мач Телеграф“.

„Постарахме се да се подсилим колкото можем. Ще видим, може да вземем и още играчи, ако излезе нещо интересно“, допълни той.

На този етап в Локомотив остава Анте Аралица, за когото се появиха информации, че може да бъде продаден в Русия: „Решихме да го задържим, но за съжаление е контузен и няма да може да играе срещу Левски“, продължи Стоянов.

„Надявам се да покажем лицето, което искаме да виждаме, срещу Левски. Да има подобрение в играта ни и да стане един добър мач. Нека този, който е по-силен, да победи. В крайна сметка това е една игра, в която всичко може да се случи“, заяви собственикът.

Стоянов се надява, че скоро ще видим и нови имена от школата покрай опитните играчи, които бяха привлечени. „Работим по този въпрос. Имаме талантливи момчета. За съжаление и ние сме принудени да вземаме чужденци, но на този етап няма как да се мине без тях“, завърши шефът на Локо.