Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Ивелин Попов не е вариант за Локо (София) засега

Ивелин Попов не е вариант за Локо (София) засега

  • 11 сеп 2025 | 10:30
  • 902
  • 0

Ивелин Попов на този етап е далеч от Локомотив (София). Това обяви собственикът на клуба Веселин Стоянов. Преди дни Попето си тръгна от Ботев (Пловдив) и веднага се появи информация, че може да премина при столичните “железничари”, където старши треньор е Станислав Генчев, с когото са добри приятели. Засега обаче това няма да се случи.

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

„На този етап не сме говорили нито с него, нито за него. Това не означава, че не бихме проявили интерес към Ивелин, но засега не е обсъждан. Иначе доста неща се говорят, коментират и се появиха в медиите, но не отговарят на истината“, отсече той, цитиран от „Мач Телеграф“.

„Постарахме се да се подсилим колкото можем. Ще видим, може да вземем и още играчи, ако излезе нещо интересно“, допълни той.

На този етап в Локомотив остава Анте Аралица, за когото се появиха информации, че може да бъде продаден в Русия: „Решихме да го задържим, но за съжаление е контузен и няма да може да играе срещу Левски“, продължи Стоянов.

„Надявам се да покажем лицето, което искаме да виждаме, срещу Левски. Да има подобрение в играта ни и да стане един добър мач. Нека този, който е по-силен, да победи. В крайна сметка това е една игра, в която всичко може да се случи“, заяви собственикът.

Стоянов се надява, че скоро ще видим и нови имена от школата покрай опитните играчи, които бяха привлечени. „Работим по този въпрос. Имаме талантливи момчета. За съжаление и ние сме принудени да вземаме чужденци, но на този етап няма как да се мине без тях“, завърши шефът на Локо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 7209
  • 12
Левски започва преговори с Кристиан Димитров

Левски започва преговори с Кристиан Димитров

  • 11 сеп 2025 | 09:18
  • 4352
  • 1
Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

  • 11 сеп 2025 | 09:09
  • 946
  • 0
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 16004
  • 23
Паскалев не игра при нов провал на Сараево

Паскалев не игра при нов провал на Сараево

  • 11 сеп 2025 | 03:19
  • 1440
  • 0
Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

  • 11 сеп 2025 | 00:42
  • 3526
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 16004
  • 23
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 7209
  • 12
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 2532
  • 14
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 10400
  • 9
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 15247
  • 3
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 34432
  • 15