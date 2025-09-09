Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Популярни
  • 9 сеп 2025 | 09:50
Бившият национал и капитан на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов може да продължи кариерата си в Локомотив София, след като вчера той официално се раздели с “жълто-черните”. Играчът е провел разговори с ръководството на “канарчетата”, в които е изложил своите виждания и е пожелал да си тръгне.

Според "Труд" той се почувствал засегнат от рязката промяна в отношението към него след тежките месеци през лятото, когато именно Попето бе водеща фигура в запазването на елитния статут на “канарчетата” и преговорите между Антон Зингаревич и настоящият благодетел Илиян Филипов.

Очакваше се Попов да доиграе сезона на “Колежа”, след което да продължи работа в клуба, но вече като спортен директор. Това обаче няма да се случи, а трикратният футболист №1 на България може да се озове в Локомотив София.

Подобна вероятност съществуваше след края на миналата кампания, когато той бе поканен от новия треньор на “железничарите” Станислав Генчев. В крайна сметка Попов остана лоялен на Ботев и започна кампанията със статут на капитан на тима.

Ако се стигне до преминаване в “Надежда”, той може да направи официален дебют с червено-черната фланелка още срещу Левски в края на тази седмица. Мачът на стадион “Локомотив” е на 14 септември от 20:30 часа.

