Постекоглу за назначението си в Нотингам: Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството

Новият мениджър на Нотингам Форест Анге Постекоглу заяви, че е развълнуван от назначението си в клуба от Премиър лийг като е решен да върне отбора на "заслуженото място" в английския футбол.

60-годишният специалист замени на поста португалския треньор Нуно Еспирито Санто, който беше уволнен във вторник след разрив в отношенията му със собственика на клуба Евангелос Маринакис. Постекоглу изведе Тотнъм до първия голям трофей на тима от 2008 година насам, когато "шпорите" спечелиха Лига Европа през май, но беше уволнен през юни след разочароващото 17-то място във Висшата лига през миналия сезон.

"Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството. Наистина съм щастлив да бъда тук. Този клуб има истински амбиции и това е важно за мен. Имаме вълнуващ отбор", каза Постекоглу пред Forest TV преди мача от срещу Арсенал в събота. Нотингам, който спечели две поредни европейски купи през 1979-а и 1980-а, ще участва в Лига Европа за първи път от 30 години през този сезон. Шампион на Англия през 1978-а, тимът спечели промоция обратно във Висшата лига през 2022-ра и навлиза в четвърти пореден сезон в елита.

"Други клубове, които са спечелили промоция, се бориха да останат в първенството, но за кратко време ние се завръщаме в Европа и се борим за отличия, което е голяма заслуга на всички замесени. Имам чувството, че клубът иска повече и това със сигурност е нещо, което и аз искам, така че мисля, че това е наистина вълнуващ момент. За мен е чест, но по-важното е, че съм решен да се уверя, че този футболен клуб ще заеме полагащото му се място", добави австралийският специалист.

