Очаквано или не: Форест и Санто в крайна сметка се разделиха!

Нотингам Форест обяви раздялата с мениджъра си Нуно Еспирито Санто. Ноивината бе съобщена в профила на клуба от града на Робин Худ в социалната мрежа “Х”, като това се случи на фона на спекулациите от последните седмици, че Санто и президента на Форест Евангелос Маринакис са влошили взаимоотношенията си. Интересното е, че след края на сезона в Премиър лийг мениджърът подписа нов договор за три години до 2028 г.

Нуно Еспирито Санто призна: Няма дим без огън, отношенията ни със собственика се промениха

„Футболен клуб Нотингам Форест потвърждава, че след последните обстоятелства, Нуно Еспирито Санто днес е освободен от задълженията си като старши треньор.



Клубът благодари на Нуно за приноса му по време на много успешен период на Сити Граунд, особено за ролята му през сезон 2024/25, който завинаги ще бъде запомнен с обич в историята на клуба.



Като човек, който изигра ключова роля в нашия успех през миналия сезон, той винаги ще заема специално място в нашето пътуване“, пиша в профила на клуба в “Х”.

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.



The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4 — Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025

Нотингам Форест записа най-силния от трите сезона след завръщането си в Премиър лийг именно под ръководството на Нуно Еспирито Санто, като до последно дори имаше шанс да се класира за основната схема на Шампионската лига. Спад във формата обаче прати отбора на 6-ото място, което първоначално трябваше да прати тима в Лигата на конференциите, но заради конфликт на интереси носителят на ФА Къп Кристъл Палас бе изваден от втория по сила турнир под шапката на УЕФА и там бе пренасочен именно Форест. Така Санто няма да може да изведе тима си в нито един мач от основната схема на Лига Европа, въпреки че вече бившият му отбор не бе играл в европейските клубни турнири от 1996 г. насам.