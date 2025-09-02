Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Нотингам Форест привлече пореден играч от Ботафого

Нотингам Форест привлече пореден играч от Ботафого

  • 2 сеп 2025 | 12:57
  • 456
  • 0
Нотингам Форест привлече пореден играч от Ботафого

Нотингам Форест финализира привличането с четиригодишен договор на бразилския защитник Куябано от Ботафого, потвърдиха от клуба от Висшата лига. 22-годишният ляв защитник игра във всичките четири мача на Ботафого на изминалото Световно клубно първенство и записа общо 60 двубоя за бразилския клуб.

Той се присъединява към бившите съотборници на Ботафого Игор Жезус, Жаир Куня и Джон Виктор на "Сити Граунд", след като те също подписаха договори това лято.

"Това лято искахме да гарантираме, че имаме качество и дълбочина на състава на всяка позиция, като същевременно търсихме талантливи млади футболисти от цял ​​свят, които могат да играят ключова роля в дългосрочното развитие на клуба", каза изпълнителният директор на Форест Рос Уилсън пред уебсайта на тима. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

  • 2 сеп 2025 | 09:53
  • 1261
  • 0
Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

  • 2 сеп 2025 | 07:33
  • 2521
  • 0
Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

  • 2 сеп 2025 | 06:16
  • 1526
  • 0
"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

  • 2 сеп 2025 | 05:58
  • 1300
  • 0
Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

  • 2 сеп 2025 | 04:14
  • 4535
  • 0
Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  • 2 сеп 2025 | 03:39
  • 1410
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 12546
  • 4
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 2876
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 200933
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 6841
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 7415
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 2451
  • 0