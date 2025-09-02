Нотингам Форест привлече пореден играч от Ботафого

Нотингам Форест финализира привличането с четиригодишен договор на бразилския защитник Куябано от Ботафого, потвърдиха от клуба от Висшата лига. 22-годишният ляв защитник игра във всичките четири мача на Ботафого на изминалото Световно клубно първенство и записа общо 60 двубоя за бразилския клуб.

Той се присъединява към бившите съотборници на Ботафого Игор Жезус, Жаир Куня и Джон Виктор на "Сити Граунд", след като те също подписаха договори това лято.

"Това лято искахме да гарантираме, че имаме качество и дълбочина на състава на всяка позиция, като същевременно търсихме талантливи млади футболисти от цял ​​свят, които могат да играят ключова роля в дългосрочното развитие на клуба", каза изпълнителният директор на Форест Рос Уилсън пред уебсайта на тима.

Cuiabano is a Red! 🇧🇷 — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025