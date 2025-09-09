Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Нотингам Форест набързо намери нов мениджър

Нотингам Форест набързо намери нов мениджър

  • 9 сеп 2025 | 11:59
  • 8599
  • 0

Анге Постекоглу поема Нотингам Форест след раздялата с Нуно Еспирито Санто, категорични са повечето издания в Англия. Бившият мениджър на Тотнъм е бил предпочетен пред Жозе Моуриньо, като предстои това да бъде официализирано от клуба. Преговорите с австралиеца са протекли бързо и е била постигната договорка за контракт от три сезона.

Постекоглу веднага се захваща за работа и дори ще води тима още в идното гостуване на Арсенал в събота.

Със себе си той ще вземе хора от щаба, с който работеше и в Тотнъм.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

  • 9 сеп 2025 | 10:02
  • 4757
  • 1
Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

Земетресение разтърси Атина малко след мача Гърция - Дания

  • 9 сеп 2025 | 09:26
  • 2107
  • 0
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 10487
  • 0
Александров и Табор с четвърта поредна победа

Александров и Табор с четвърта поредна победа

  • 9 сеп 2025 | 07:46
  • 1452
  • 0
Постекоглу и Специалния са фаворити за заместници на Санто във Форест

Постекоглу и Специалния са фаворити за заместници на Санто във Форест

  • 9 сеп 2025 | 06:51
  • 3818
  • 0
Политано: Дори не помня последния си гол за Италия!

Политано: Дори не помня последния си гол за Италия!

  • 9 сеп 2025 | 05:50
  • 2267
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 8483
  • 34
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 19518
  • 11
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 23070
  • 11
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 10487
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 7954
  • 0
18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

  • 9 сеп 2025 | 10:02
  • 4757
  • 1