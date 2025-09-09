Нотингам Форест набързо намери нов мениджър

Анге Постекоглу поема Нотингам Форест след раздялата с Нуно Еспирито Санто, категорични са повечето издания в Англия. Бившият мениджър на Тотнъм е бил предпочетен пред Жозе Моуриньо, като предстои това да бъде официализирано от клуба. Преговорите с австралиеца са протекли бързо и е била постигната договорка за контракт от три сезона.

Постекоглу веднага се захваща за работа и дори ще води тима още в идното гостуване на Арсенал в събота.

Със себе си той ще вземе хора от щаба, с който работеше и в Тотнъм.