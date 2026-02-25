Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

Снуп Дог беше посрещнат тържествено при първото си посещение на мач на Суонзи. Американският рапър и продуцент, който е инвеститор в уелския клуб от миналата година, получи почетен караул, състоящ се от млади футболисти. Облечен в цветовете на тима, 54-годишният Снуп Дог излезе на терена преди мача от втора дивизия срещу Престън Норт Енд, завършил наравно 1:1 пред 20 хиляди зрители.

Мениджърът на отбора Витор Матос каза пред репортери, че Снуп Дог е разговарял с играчите в съблекалнята. "Той е човек, който обича да се занимава с нещо и беше ангажиран не само с нас, но и с (американския) олимпийски отбор. Той наистина обича спорта. Добре е, че е с нас. Радостно е да имаме някой като него", заяви Матос. Суонзи се намира на 14-то място във втора английска дивизия, а в събота ще играе срещу Ипсуич.

Снимки: Gettyimages