Постекоглу и Специалния са фаворити за заместници на Санто във Форест

  • 9 сеп 2025 | 06:51
Бившият мениджър на Тотнъм Анге Постекоглу е водещият кандидат за поста мениджър на Нотингам Форест, съобщава Бен Джейкъбс .

Според източника, сред обсъжданите фигури е и Жозе Моуриньо , който наскоро не уволнен от Фенербахче, а собственикът на клуба от града на Робин Худ - Евангелос Маринакис е изразил впечатленията си и от треньора на Фулъм Марко Силва .

Нотингам Форест преди броени часове извести за уволнието на мениджъра си Нуно Еспирито Санто.

