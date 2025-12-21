Падна рекорд на Бербатов от времето в Леверкузен

От този уикенд Димитър Бербатов вече не държи рекорда за най-много попадения с екипа на Байер (Леверкузен), реализирани от чужденец в Бундеслигата. Той вече е притежание на Патрик Шик, който в събота се разписа при успеха с 3:1 над РБ (Лайпциг). Така чешкият нападател вече има 70 шампионатни гола за “аспирините”, докато българинът остава втори със 69.

Бербо наниза въпросните 69 гола в 154 срещи, докато Шик го направи в 133 мача.

Изглежда, че съвсем скоро чехът ще задмине Бербатов и по показателя за общия брой голове за клуба, защото нашенецът е с 91 попадения (в 202 двубоя), докато Шик вече е с 90 (в 187 мача).