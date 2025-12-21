Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Падна рекорд на Бербатов от времето в Леверкузен

Падна рекорд на Бербатов от времето в Леверкузен

  • 21 дек 2025 | 16:59
  • 838
  • 2
Падна рекорд на Бербатов от времето в Леверкузен

От този уикенд Димитър Бербатов вече не държи рекорда за най-много попадения с екипа на Байер (Леверкузен), реализирани от чужденец в Бундеслигата. Той вече е притежание на Патрик Шик, който в събота се разписа при успеха с 3:1 над РБ (Лайпциг). Така чешкият нападател вече има 70 шампионатни гола за “аспирините”, докато българинът остава втори със 69.

Бербо наниза въпросните 69 гола в 154 срещи, докато Шик го направи в 133 мача.

Изглежда, че съвсем скоро чехът ще задмине Бербатов и по показателя за общия брой голове за клуба, защото нашенецът е с 91 попадения (в 202 двубоя), докато Шик вече е с 90 (в 187 мача).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 9797
  • 17
Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

  • 21 дек 2025 | 10:19
  • 4634
  • 0
Португалец пое Леванте

Португалец пое Леванте

  • 21 дек 2025 | 10:10
  • 1276
  • 0
Реал Сосиедад се довери на американец

Реал Сосиедад се довери на американец

  • 21 дек 2025 | 09:59
  • 1252
  • 2
Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

  • 21 дек 2025 | 09:48
  • 1951
  • 6
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 8185
  • 64
Виж всички

Водещи Новини

Финал на efbet Купа на България: Левски 0:1 Марица! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Купа на България: Левски 0:1 Марица! Следете мача ТУК!

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 1015
  • 1
Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

  • 21 дек 2025 | 17:12
  • 2499
  • 77
Съставите на Астън Вила и Манчестър Юнайтед

Съставите на Астън Вила и Манчестър Юнайтед

  • 21 дек 2025 | 17:29
  • 98
  • 0
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 23743
  • 130
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 13416
  • 31
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 5931
  • 9