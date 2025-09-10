Двубоите на България в квалификациите за Световното попаднаха в престижна класация

Националният ни отбор изигра два мача от квалификациите за предстоящото Световно първенство през изминалата седмица - срещу Испания у дома и срещу Грузия като гост. За съжаление, и в двата мача България загуби злощастно с по 0:3, но успя да попадне в престижна класация.

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

И двете срещи са в топ 10 на най-посетени мачове от квалификациите в зона Европа в периода 4-9 септември. На срещата в Грузия е имало точно 44 077 души, което е петият най-посетен мач в квалификациите. На мача между България и Испания на стадион “Васил Левски” пък е имало 40 582 души, което нарежда срещата на осмо място в същата класация.

Най-посетена е била срещата между Унгария и Португалия, завършила 3:2 в полза на Кристиано Роналдо и компания. На двубоя е имало 61 473 фенове.

🏟️ Highest attendances in September window of 🌍 European WC qualifiers (4-9 Sep):



61,473 🇭🇺 Hungary - 🇵🇹 Portugal

51,137 🇮🇪 Ireland - 🇭🇺 Hungary

50,897 🇵🇱 Poland - 🇫🇮 Finland

44,238 🇬🇪 Georgia - 🇹🇷 Türkiye

44,077 🇬🇪 Georgia - 🇧🇬 Bulgaria

43,169 🇩🇪 Germany - ☘️ N. Ireland

40,904… — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 10, 2025