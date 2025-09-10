Популярни
Двубоите на България в квалификациите за Световното попаднаха в престижна класация

  • 10 сеп 2025 | 17:54
Националният ни отбор изигра два мача от квалификациите за предстоящото Световно първенство през изминалата седмица - срещу Испания у дома и срещу Грузия като гост. За съжаление, и в двата мача България загуби злощастно с по 0:3, но успя да попадне в престижна класация.

И двете срещи са в топ 10 на най-посетени мачове от квалификациите в зона Европа в периода 4-9 септември. На срещата в Грузия е имало точно 44 077 души, което е петият най-посетен мач в квалификациите. На мача между България и Испания на стадион “Васил Левски” пък е имало 40 582 души, което нарежда срещата на осмо място в същата класация.

Най-посетена е била срещата между Унгария и Португалия, завършила 3:2 в полза на Кристиано Роналдо и компания. На двубоя е имало 61 473 фенове.

