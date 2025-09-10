28 години от последното класиране на България на Мондиал

На днешната дата се навършват точно 28 години от последното класиране на България на световно първенство по футбол. На 10 септември 1997 г. "лъвовете" побеждават с 1:0 Русия на стадион "Васил Левски" и достигат до финалите във Франция, пращайки руснаците на бараж срещу Италия на Чезаре Малдини.
В герой за нашите се превръща великият Трифон Иванов, който бележи в 56-ата минута златния гол в руската мрежа. Туньо се разписва с глава във вратата на Сергей Овчинников, след чудесна асистенция на Христо Стоичков. След Мондиал'98 България не е участвала на най-големия футболен форум.
Снимки: Gettyimages