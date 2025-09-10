Популярни
28 години от последното класиране на България на Мондиал

  10 сеп 2025
28 години от последното класиране на България на Мондиал

На днешната дата се навършват точно 28 години от последното класиране на България на световно първенство по футбол. На 10 септември 1997 г. "лъвовете" побеждават с 1:0 Русия на стадион "Васил Левски" и достигат до финалите във Франция, пращайки руснаците на бараж срещу Италия на Чезаре Малдини.

В герой за нашите се превръща великият Трифон Иванов, който бележи в 56-ата минута златния гол в руската мрежа. Туньо се разписва с глава във вратата на Сергей Овчинников, след чудесна асистенция на Христо Стоичков. След Мондиал'98 България не е участвала на най-големия футболен форум.

Снимки: Gettyimages

