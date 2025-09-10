Николай Георгиев: Тръгнахме си от Локомотив (Горна Оряховица) с високо вдигната глава

На 6 септември в Горна Оряховица, местния Локомотив загуби с 0:1 от Етър (Велико Търново), в съседското дерби от седмия кръг на Втора лига. Два дни по-късно, „железничарите“ излязоха със съобщение, че се разделят със старши треньора Николай Панайотов, чието място временно ще заема Марин Байчев.

Николай Георгиев, пом.треньор (тръгнал си със старши треньора) пожела да коментара пред Sportal.bg съвместната си работа с Николай Панайотов и раздялата с Локомотив (ГО).

„На първо място искам да изкажа благодарността си към Николай Панайотов за поканата да работим заедно. Въпреки че е едва на 31 години, разбирането му за футбола е на изключително високо ниво. Той чете играта по великолепен начин, а тренировъчният му процес е целенасочен и изпипан до най-малкия детайл. Притежава манталитет на победител и успяваше да го предава и на момчетата. Пое отбора в труден момент и успя да го превърне в състав, с който всеки съперник трябваше да се съобразява. Миналият сезон дори се шегувахме, че ако имаше още няколко кръга, можеше да стигнем и до бараж. Като цяло отборът беше труден за побеждаване – и това се виждаше от всички във футболните среди. Лесно е да се проследи и в статистиката. Не на последно място трябва да се подчертае и работа на Панайотов с младите футболисти – доказателство са многото млади момчета, които получиха шанс в състава. Надявам се скоро пред него да се отворят нови възможности, защото както в ЦСКА 1948, така и в Локомотив (ГО), той доказа, че на него може да се разчита.

Благодаря и на Владимир Русев за подкрепата към мен и към екипа ни като цяло. Радвам се, че имахме възможността да работим заедно. Също така благодаря на футболистите за тяхната отдаденост, на целия клубен персонал, на обикновените фенове, които ежедневно бяха с нас преди, по време и след тренировките, както и на ултрасите, които създаваха страхотна атмосфера и показваха любовта си към отбора.

Ние си тръгваме с високо вдигната глава, оставяйки Локомотив на пето място във временното класиране. А дали хората, взели решението за освобождаването ни, са сгрешили – единствено времето ще покаже.“