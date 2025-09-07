Иван Иванов: Победата е добра основа, но имаме още много работа

Треньорът на Етър Иван Иванов остана доволен от победата с 1:0 в дербито с Локомотив (Горна Оряховица) от Втора лига. Той смята, че този успех поставя добра основа за тима му, но не спести и критики към играчите си за това, че са показали липса на издръжливост в края на мача.

“Поздравявам двата отбора и двете агитки. Това е дерби с голям заряд за областта. Доволен съм от отбора до 42-ата минута, след това настъпи лек хаос от психологическа гледна точка. Имаме много да работим от ментална гледна точка. Едно положение не трябва да ни разстройва играта. Другият проблем е от физическа гледна точка. Не искам да ми вадите думите от контекста – няма нищо общо как предишният треньор е подготвял отбора. В България много често отборите играят встрани, въпреки че пак тичат 12 км. Аз искам моите отбори да играят вертикално, което създава спринтова работа, и видях, че след 60-а минута изнемогваме от чисто физическа гледна точка. Имаме много работа там.

Няма значение млади и стари. Ако искаме да променим българския футбол, да правим поколения, трябва да обучаваме и младите, и старите – те също могат да се подобрят. Това ми е целта – да развивам индивидуалните качества на футболистите и на база на това да търсим играта, която изповядваме.

Победата ще е добра основа. На мен ми беше важно да видя поведението и да правим нещата, които тренираме, за да може тези момчета да изпитат увереност в това, което искаме. Основата ще бъде добра откъм настроение, но трябва да извървим дълъг път, докато стигнем ниво, в което да кажем, че има зрялост в отбора и нашите действия“, заяви Иванов.