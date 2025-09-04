Иван Иванов: Предстои ни дерби с хубав заряд, но за всеки мач дават по три точки

Старши треньорът на Етър Иван Иванов сподели мнението си преди дербито с Локомотив (Горна Оряховица) от седмия кръг на Втора лига. Наставникът на "виолетовите" разкри, че е много доволен от старанието на своите футболисти в дните преди сблъсъка.

"Атмосферата за работа е прекрасна - момчетата тренират със старание и съм много доволен от поведението им. Предстои ни дерби с Локомотив, което по традиция е мач с хубав заряд, с емоционален характер. Атанас Атанасов е наказан, а Стивън Стоянчов бе извикан в националния отбор на България U19. Всички останали са на линия.

Етър взе нападател

За всеки мач обаче дават по 3 точки. Трябва да бъдем хладнокръвни и без излишни емоции, ако искаме да се поздравим с успех", заяви Иванов.