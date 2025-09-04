Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Иван Иванов: Предстои ни дерби с хубав заряд, но за всеки мач дават по три точки

Иван Иванов: Предстои ни дерби с хубав заряд, но за всеки мач дават по три точки

  • 4 сеп 2025 | 17:32
  • 769
  • 0
Иван Иванов: Предстои ни дерби с хубав заряд, но за всеки мач дават по три точки

Старши треньорът на Етър Иван Иванов сподели мнението си преди дербито с Локомотив (Горна Оряховица) от седмия кръг на Втора лига. Наставникът на "виолетовите" разкри, че е много доволен от старанието на своите футболисти в дните преди сблъсъка.

"Атмосферата за работа е прекрасна - момчетата тренират със старание и съм много доволен от поведението им. Предстои ни дерби с Локомотив, което по традиция е мач с хубав заряд, с емоционален характер. Атанас Атанасов е наказан, а Стивън Стоянчов бе извикан в националния отбор на България U19. Всички останали са на линия.

Етър взе нападател
Етър взе нападател

За всеки мач обаче дават по 3 точки. Трябва да бъдем хладнокръвни и без излишни емоции, ако искаме да се поздравим с успех", заяви Иванов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

Георги Каменов: Длъжни сме да победим

  • 4 сеп 2025 | 16:01
  • 594
  • 0
Валери Свиленов за гостуването в Симитли

Валери Свиленов за гостуването в Симитли

  • 4 сеп 2025 | 15:54
  • 496
  • 0
Бултрасите скочиха на БФС

Бултрасите скочиха на БФС

  • 4 сеп 2025 | 14:18
  • 1345
  • 0
"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

"Marca" с обширен материал за Георги Аспарухов, озаглавен: "По-голям от Стоичков"

  • 4 сеп 2025 | 13:23
  • 14304
  • 66
Контузии в Черноморец (Балчик)

Контузии в Черноморец (Балчик)

  • 4 сеп 2025 | 13:13
  • 519
  • 0
Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

Юбилей! Тодор Киселичков на 50 години

  • 4 сеп 2025 | 12:51
  • 788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

Ето каква база ще има ЦСКА на Панчaрево (снимки)

  • 4 сеп 2025 | 17:30
  • 9423
  • 22
Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

Шок! България без Кирил Десподов срещу Испания и Грузия

  • 4 сеп 2025 | 12:25
  • 47118
  • 127
Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

Началният час на Ботев (Пд) - Левски не може да бъде променен заради изискване на УЕФА

  • 4 сеп 2025 | 16:50
  • 11798
  • 2
България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 35210
  • 90
С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

С какъв състав Испания ще излезе срещу България?

  • 4 сеп 2025 | 11:23
  • 20557
  • 10
Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

Ден 12 на US Open: Иванов и Василев отново в атака и полуфиналите при жените

  • 4 сеп 2025 | 11:22
  • 7659
  • 1