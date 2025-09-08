Локо (Горна Оряховица) се раздели с треньора си

Локомотив (Горна Оряховица) обяви, че се разделя със старши треньора Николай Панайотов. Начело на тима от Втора лига временно ще застане Марин Байчев.

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Към момента Локо заема петото място в класирането, а последният кръг загуби от Етър с 0:1.

Ето какво пишат от клуба:

“Локомотив” ГО се раздели с Николай Панайотов

Ръководството на ФК “Локомотив” ГО му благодари за положените усилия, старание и утвърждаване на отбора в професионалния футбол.

Временно отбора ще бъде воден от Марин Байчев