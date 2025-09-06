Голмайсторът на Етър: Длъжник съм на отбора

Новият нападател на Етър Тома Ушагелов донесе успеха на своя отбор с 1:0 над Локомотив (Горна Оряховица) в регионалното дерби от 7-ия кръг на Втора лига. Той беше точен през първото полувреме, но след това направи няколко пропуска, а един от тях беше фрапантен.

“Малко съм длъжник, защото можех да реша мача, благодарение на положенията, които моите съотборници създадоха”, заяви Ушагелов.

“Аз дойдох тук преди десетина дни и като за първа среща за мен - добре. Важното е, че победихме и вървим напред”, продължи таранът.

“През последните дни се запознах с това какво е дербито срещу Локомотив, а и бях гледал на живо предишното такова на “Ивайло”. Искам специално да благодаря на нашите привърженици. Нямам думи - още като потеглихме за стадиона, около 200-300 човека тръгнаха с нас и ни подкрепиха. Поздравявам и феновете на Локо. Сами с такива мачове българският футбол може да расте", завърши Ушагелов.