Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

Старши треньорът на Локомотив (Горна Оряховица) Николай Панайотов говори след успеха с 2:1 над Хебър на стадион "Георги Бенковски". Наставникът на "железничарите" отчете, че в Пазарджик се играе трудно и е радващо, че отборът му си тръгва с трите точки.

"Влязохме в мача по най-добрия начин. Имахме контрол над топката, създадохме нужните ситуации и успяхме да отбележим два гола. През второто полувреме, при 0:2, имахме 100-процентово положение да затворим мача, но допуснахме много нелеп гол. Случват се тези неща. Радващо е, че успяхме да останем с положителен резултат. Най-важното е, че момчетата показаха дух и желание и заслужено спечелихме. Хебър е добър отбор, тук се играе трудно.

Със сигурност, когато вкараш два гола, ти идва повече увереност. Те също имаха няколко ситуации. Надявам се младите футболисти да израстват с всеки мач и да добиват увереност.

Моите цели са във всеки мач отборът да се хвърли на 100%. Опитваме се да играем добър футбол и колкото по-напред се класираме, толкова по-добре за отбора и за града", заяви Панайотов.