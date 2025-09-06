Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Горна Оряховица)
  3. 11-те на Локо (ГО) и Етър

11-те на Локо (ГО) и Етър

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 1056
  • 0
11-те на Локо (ГО) и Етър

Локомотив Горна Оряховица приема Етър Велико Търново в регионално дерби от 7-ия кръг на Втора лига. Срещата е днес от 18:00 часа.

Стартови състави: 

Локомотив ГО: 1. Венцислав Димитров, 4. Дейвид Михалев, 5. Михаил Минков /к/, 6. Никола Колев, 8. Иван Аврамов, 9. Жулиян Иванов, 16. Теодор Райков, 17. Георги Колев, 18. Педро Майнис, 19. Панайот Пасков, 20. Редон Роймар

Треньор: Николай Панайотов

Етър: 23. Никола Виденов, 28. Виктор Василев, 13. Анастас Пемперски, 4. Георги Александров /к/, 11. Димитър Илиев, 77. Мартин Николов, 14. Радослав Найденов, 8. Петър Караангелов, 9. Тома Ушагелов, 7. Росен Иванов, 10. Чавдар Ивайлов

Треньор: Иван Иванов

Стадион: "Градски"

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 4722
  • 1
Крушарски: Локо има дълг лично към мен

Крушарски: Локо има дълг лично към мен

  • 6 сеп 2025 | 15:23
  • 1551
  • 0
Още двама напуснаха Марек

Още двама напуснаха Марек

  • 6 сеп 2025 | 15:07
  • 1549
  • 0
Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович

Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович

  • 6 сеп 2025 | 14:52
  • 1717
  • 0
Спартак иска да си върне халф

Спартак иска да си върне халф

  • 6 сеп 2025 | 14:29
  • 1149
  • 0
Вратар донесе драматично равенство в последната секунда за Септември в Елитната група до 16 години

Вратар донесе драматично равенство в последната секунда за Септември в Елитната група до 16 години

  • 6 сеп 2025 | 14:11
  • 1457
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 2371
  • 7
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 4722
  • 1
Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

Българският финал в Ню Йорк: Иван Иванов срещу Александър Василев

  • 6 сеп 2025 | 17:07
  • 1111
  • 0
Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

Започна кръгът във Втора лига - много голове през първото полувреме

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 7743
  • 9
Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Осминафинали на ЕвроБаскет 2025, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 6 сеп 2025 | 17:15
  • 16346
  • 1