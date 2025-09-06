11-те на Локо (ГО) и Етър

Локомотив Горна Оряховица приема Етър Велико Търново в регионално дерби от 7-ия кръг на Втора лига. Срещата е днес от 18:00 часа.

Стартови състави:



Локомотив ГО: 1. Венцислав Димитров, 4. Дейвид Михалев, 5. Михаил Минков /к/, 6. Никола Колев, 8. Иван Аврамов, 9. Жулиян Иванов, 16. Теодор Райков, 17. Георги Колев, 18. Педро Майнис, 19. Панайот Пасков, 20. Редон Роймар



Треньор: Николай Панайотов



Етър: 23. Никола Виденов, 28. Виктор Василев, 13. Анастас Пемперски, 4. Георги Александров /к/, 11. Димитър Илиев, 77. Мартин Николов, 14. Радослав Найденов, 8. Петър Караангелов, 9. Тома Ушагелов, 7. Росен Иванов, 10. Чавдар Ивайлов



Треньор: Иван Иванов



Стадион: "Градски"