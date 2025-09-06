Явно това не беше нашият ден, смята треньорът на Локо (ГО)

Наставникът на Локомотив (Горна Оряховица) Николай Панайотов призна превъзходството на Етър в изминалия сблъсък от 7-ия кръг на Втора лига, загубен от “железничарите” с 0:1 на техен терен. Треньорът смята, че ключов момент за развоя на двубоя е била ранната смяна на Дейвид Михалев, който напусна заради травма.

“Много лошо начало за нашия отбор. Трябваше да правим смяна на основен футболист и така ни се наруши планът. Но пък и не трябва това да ни бъде оправдание”, каза Панайотов.

“Опитвахме да пресираме високо, но бяхме надиграни в много ситуации. Изгуби се синхронът ни през първата част. През второто променихме схемата и имахме ситуации. Очаквах много повече от футболистите. По принцип отборът върви добре и има облик, но сега - прегоряхме ли - но нямахме положения. Трябва да сме реалисти - до тази среща тимът постигна три победи от четири мача, но няма как да надигаме глава. Явно днес не беше нашият ден. Трябва да надграждаме. Момчетата се стараят и показваме все по-добро лице. В крайна сметка не е станало нищо”, добави наставникът на Локомотив.