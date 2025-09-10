Популярни
  Бразилия
  2. Бразилия
  Играят се заключителните битки в Южна Америка за Мондиал 2026

Играят се заключителните битки в Южна Америка за Мондиал 2026

  10 сеп 2025 | 03:56
  • 673
  • 2
Играят се заключителните битки в Южна Америка за Мондиал 2026

В ранните часове на днешния 10-и септември (сряда) се играят заключителните пет мача от квалификациите в единствената група от зона “КОНМЕБОЛ” за класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Към момента се знаят шестте отбора, които ще се класират директно за световните футболни финали в Северна Америка през идната година, както и е ясно, че лидерът Аржентина не може да бъде изместен. Чили и Перу нямат шанс за класиране, като двата тима ще определят кой ще завърши на дъното. Венецуела и Боливия пък трябва да определят участника в допълнителния бараж, като венецуелците стартират турнирния ден с точка аванс.

Иначе ход на събитията дават актуалните световни шампиони от Аржентина, които гостуват на Еквадор. Този двубой стартира в 2:00 часа българско време, като всички останали са половин час по-късно.

Боливия има тежката задача да победи обновената под ръководството на Карло Анчелоти Бразилия, ако иска да измести Венецуела от баражната позиция.

Венецуела пък посреща Колумбия, която вече си гарантира мястото на световните футболни финали.

Останалите два мача са без значение, като в единия Перу играе срещу Парагвай.

В другия Чили ще опита да запази честта си и да се изтласка от дъното, ако победи Уругвай.

