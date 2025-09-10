Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

  • 10 сеп 2025 | 00:23
  • 286
  • 0

Васил Христов говори след поражението на Балкан от Апоел Тел Авив с 66:108 във финала на приятелския предсезонен турнир в Ботевград.

Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград
Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград

Израелците през този сезон ще играят именно в залата на Балкан част от мачовете си от Евролигата.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Христов бе запитан за мнението си доколко Апоел ще може да се противопостави на останалите отбори в най-силния международен европейски баскетболен клубен турнир.

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

"Не съм наблюдавал в момента детайлно с другите състави как се движат нещата, но селекцията на Апоел. бюджетът на Апоел, амбициите на Апоел абсолютно отговарят на техните цели, така че мисля, че ще бъдат не конкурентно способни, а мисля, че ще бъде един от отборите, които ще се борят за участие в плейофите при всяко положение", сподели Христов.

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план
Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 23:19
  • 19788
  • 3
Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград

Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 21:38
  • 13621
  • 3
Националният отбор на колички с трета победа на Европейското в Самоков

Националният отбор на колички с трета победа на Европейското в Самоков

  • 9 сеп 2025 | 20:56
  • 738
  • 0
Черно море разби Шумен в контрола

Черно море разби Шумен в контрола

  • 9 сеп 2025 | 20:49
  • 1735
  • 0
Звезда на Апоел Тел Авив със специално послание към феновете

Звезда на Апоел Тел Авив със специално послание към феновете

  • 9 сеп 2025 | 20:31
  • 1444
  • 0
Фалко спечели третото място на турнира в Ботевград

Фалко спечели третото място на турнира в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 19:12
  • 759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 36066
  • 38
Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 23:44
  • 10665
  • 14
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

  • 9 сеп 2025 | 23:49
  • 6563
  • 17
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 41163
  • 144
Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 23:19
  • 19788
  • 3
Септемврийските квалификации за Мондиал 2026 приключиха с 9 мача и 38 гола!

Септемврийските квалификации за Мондиал 2026 приключиха с 9 мача и 38 гола!

  • 9 сеп 2025 | 23:46
  • 27837
  • 39