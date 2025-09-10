Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

Васил Христов говори след поражението на Балкан от Апоел Тел Авив с 66:108 във финала на приятелския предсезонен турнир в Ботевград.

Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград

Израелците през този сезон ще играят именно в залата на Балкан част от мачовете си от Евролигата.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Христов бе запитан за мнението си доколко Апоел ще може да се противопостави на останалите отбори в най-силния международен европейски баскетболен клубен турнир.

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

"Не съм наблюдавал в момента детайлно с другите състави как се движат нещата, но селекцията на Апоел. бюджетът на Апоел, амбициите на Апоел абсолютно отговарят на техните цели, така че мисля, че ще бъдат не конкурентно способни, а мисля, че ще бъде един от отборите, които ще се борят за участие в плейофите при всяко положение", сподели Христов.

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план