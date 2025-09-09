Балкан и Апоел ще се надлъгват на финала в Ботевград

Отборите на Балкан и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг на финала на приятелския предсезонен турнир, който се провежда в Ботевград, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите срещата на живо.

Българският тим стигна до тук, след като победи с 86-77 унгарския вицешампион Фалко в първия мач от надпреварата в "Арена Ботевград", а след това израелският гранд надделя с 95-74 над новия участник в Адриатическата лига - Виена.

За ботевградчани най-вероятно в игра отново няма да се появи крилото Димитрър Димитров, а за израелците, които ще играят домакинските си мачове от Евролигата в България, на линия няма да бъде българският национал Борислав Младенов, който е с Ковид.

Организаторите на събитието обявиха вход свободен и за двете срещи днес. По-рано през деня, от 17:00 часа Фалко и Виена ще мерят сили за третото място в турнира.

Снимки: Sportal.bg