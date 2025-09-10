Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

  • 10 сеп 2025 | 00:07
  • 507
  • 0

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис говори пред Sportal.bg след победата на неговия тим със 108-66 срещу Балкан на финала на приятелския предсезонен турнир в Ботевград.

“Не е важно, че спечелихме турнира. И в двата двубоя играхме сериозно. Просто днес на Балкан им липсваха двама много важни играчи и им беше трудно да се конкурират с нас.

Играхме агресивно, главната цел на тези четири мача беше да намерим формата и химията между нас, защото ни предстоят мачове на 13-ти и 16-ти за Суперкупата и искаме да сме максимално подготвени за тях. Също така трябва да изберем кои чужденци ще играят, имаме само пет места за тях.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Утре заминаваме за Израел, трябва да се срещнем и с играчите от националния отбор на Израел и имаме още много работа за вършене.

Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград
Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград

Благодаря на Ботевград за гостоприемството, ще се върнем скоро, за да изиграем официален мач срещу Реал Мадрид.", заяви баскетболният специалист пред нашата камера.

Цялото интервю с Димитрис Итудис, гледайте в нашето видео!

Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград
Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград
Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 23:19
  • 19783
  • 3
Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград

Апоел победи убедително Балкан и спечели турнира в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 21:38
  • 13620
  • 3
Националният отбор на колички с трета победа на Европейското в Самоков

Националният отбор на колички с трета победа на Европейското в Самоков

  • 9 сеп 2025 | 20:56
  • 738
  • 0
Черно море разби Шумен в контрола

Черно море разби Шумен в контрола

  • 9 сеп 2025 | 20:49
  • 1735
  • 0
Звезда на Апоел Тел Авив със специално послание към феновете

Звезда на Апоел Тел Авив със специално послание към феновете

  • 9 сеп 2025 | 20:31
  • 1444
  • 0
Фалко спечели третото място на турнира в Ботевград

Фалко спечели третото място на турнира в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 19:12
  • 759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 36057
  • 38
Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 23:44
  • 10648
  • 14
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

  • 9 сеп 2025 | 23:49
  • 6550
  • 17
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 41155
  • 144
Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 23:19
  • 19783
  • 3
Септемврийските квалификации за Мондиал 2026 приключиха с 9 мача и 38 гола!

Септемврийските квалификации за Мондиал 2026 приключиха с 9 мача и 38 гола!

  • 9 сеп 2025 | 23:46
  • 27829
  • 39