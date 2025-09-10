Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис говори пред Sportal.bg след победата на неговия тим със 108-66 срещу Балкан на финала на приятелския предсезонен турнир в Ботевград.

“Не е важно, че спечелихме турнира. И в двата двубоя играхме сериозно. Просто днес на Балкан им липсваха двама много важни играчи и им беше трудно да се конкурират с нас.



Играхме агресивно, главната цел на тези четири мача беше да намерим формата и химията между нас, защото ни предстоят мачове на 13-ти и 16-ти за Суперкупата и искаме да сме максимално подготвени за тях. Също така трябва да изберем кои чужденци ще играят, имаме само пет места за тях.

Утре заминаваме за Израел, трябва да се срещнем и с играчите от националния отбор на Израел и имаме още много работа за вършене.

Благодаря на Ботевград за гостоприемството, ще се върнем скоро, за да изиграем официален мач срещу Реал Мадрид.", заяви баскетболният специалист пред нашата камера.

