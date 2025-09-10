Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план

Баскетболистът на Апоел Тел Авив Антонио Блейкни говори пред Sportal.bg след победата на неговия тим със 108-66 над Балкан на финала на приятелския предсезонен турнир в Ботевград.

“Изиграхме няколко добри мача срещу талантливи отбори. Ние сме нов отбор и все още се опознаваме, но мисля, че нещата вървят по план. Радвам се за двете победи и за спечелването на турнира.”, заяви бившият гард на Чикаго Булс.

Той коментира и предстоящите мачове от Суперкупата в Израел, които Апоел ще изиграе през тази седмица.

“Очаквам да сме конкурентноспособни и да играем нашата игра. Нагласата ни винаги е сериозна, без значение срещу кой играем.”, коментира Блейкни.

