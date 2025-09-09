Зак Браун коментира лаконично размяната на “Монца”

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун коментира лаконично размяната на позициите на пилотите на тима в Гран При на Италия на “Монца” в неделя. След спиранията в бокса от Макларън наредиха на Оскар Пиастри да върне второто място на Ландо Норис, който загуби време заради бавен бокс и се върна на пистата зад съотборника си.

Шефът на тима Андреа Стела и двамата пилоти коментираха, че връщането на позиции е било честно, въпреки че Пиастри недоволства по радиото преди да се подчини.

Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?

“Второ и трето място на “Монца”! Страхотна екипна работа и уважение от страна на Ландо и Оскар, които осигуриха още един двоен подиум и ценни точки. Продължаваме да натискаме като екип, сега се фокусираме върху Баку”, написа Браун в Туитър.

Двойният подиум на Макларън на “Монца” на практика гарантира на тима втора поредна световна титла при конструкторите. Тимът вече има 617 точки, следван от Ферари с 280, Мерцедес с 260 и Ред Бул с 239.

Ландо Норис: Няма вече „папая правила“, всичко е честна битка

