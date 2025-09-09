Фалко спечели третото място на турнира в Ботевград

Отборът на Фалко победи със 74-67 Виена в мач за третото място на приятелски турнир, който се провежда в "Арена Ботевград".

Срещата започна добре за унгарския вицешампион, който до почивката натрупа комфортен аванс от 11 точки, който обаче не успя да запази след паузата и допусна обрат от австрийския тим, който през този сезон ще играе в Адриатическата лига.

На финала на надпреварата днес ще спорят отборите на Балкан и Апоел Тел Авив. Срещата започва в 20:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я следите на живо.

Снимки: Борислав Трошев