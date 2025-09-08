Новият американски пойнт гард на Балкан пред Sportal.bg: Забавлявахме се и ни се получи

Новото попълнение на Балкан - американският пойнт гард Джак Пагенкопф, сподели пред Sportal.bg впечатленията си от победата на отбора над унгарския Фалко в среща от приятелския турнир в Ботевград. На финала утре Балкан най-вероятно ще се изправи срещу Апоел Тел Авив, който във втория полуфинал излиза срещу Виена.

21

- Поздравления за победата. Какъв е коментарът ти за мача?

- Беше много забавно да играя с всички. Забавно е да се печели. Играхме заедно, забавлявахме се и ни се получи.

- Утре може би отново ще играете с Апоел. Какви са очакванията ти за този потенциален мач?

- Очакванията ни са да играем по нашия стил, да играем здраво в защита, да играем бързо в атака, да стреляме тройки и да отбележим много точки.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов