  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Новият американски пойнт гард на Балкан пред Sportal.bg: Забавлявахме се и ни се получи

Новият американски пойнт гард на Балкан пред Sportal.bg: Забавлявахме се и ни се получи

  • 8 сеп 2025 | 20:04
  • 416
  • 0

Новото попълнение на Балкан - американският пойнт гард Джак Пагенкопф, сподели пред Sportal.bg впечатленията си от победата на отбора над унгарския Фалко в среща от приятелския турнир в Ботевград. На финала утре Балкан най-вероятно ще се изправи срещу Апоел Тел Авив, който във втория полуфинал излиза срещу Виена.

21 Балкан : Фалко

- Поздравления за победата. Какъв е коментарът ти за мача?

- Беше много забавно да играя с всички. Забавно е да се печели. Играхме заедно, забавлявахме се и ни се получи.

- Утре може би отново ще играете с Апоел. Какви са очакванията ти за този потенциален мач?

- Очакванията ни са да играем по нашия стил, да играем здраво в защита, да играем бързо в атака, да стреляме тройки и да отбележим много точки.

Снимки: Борислав Цветанов

