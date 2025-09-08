Специален поздрав за ЧРД на Итудис в "Арена Ботевград"

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис празнува своя 55-ти рожден ден днес, а още с появата си в "Арена Ботевград" в негова чест прозвуча и специална песен за празника му, след което получи и поздравления от феновете в залата, видя екипът на Sportal.bg.

Един от най-успешните европейски треньори по баскетбол е в Ботевград, тъй като воденият от него гранд от Израел участва на приятелски турнир в града, като в 20:00 часа звездите на Апоел се изправят срещу отбора на Виена.

Снимки: Борислав Цветанов