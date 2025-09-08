Турнирът в Ботевград започна: Балкан и Фалко се надлъгват в първия мач

Отборите на Балкан и Фалко играят в първия мач от приятелския турнир, който стартира днес в Ботевград, а след 10 минути игра българският тим изостава с 24-26.

Старши треньорът на тима от Ботевград Васил Христов заложи в стартовата петица на Алекс Симеонов, Илиян Пищиков, Демонд Робинсън, Джак Пагенкопф и Джамари Блекмън.

ПЪРВА ЧАСТ



След 3 минути игра Балкан води с 9-6, а малко след това разликата скочи на 7 точки (13-6). При оставащи 4:34 минути отборът на Фалко се доближи на 3 точки от съперника си (13-16). Успяха бързо след това унгарците да стигнат до равенство (18-18), а 2:51 минути преди края на частта вече водят с 20-18. Балкан изравни за 20-20. След 10 минути игра Фалко води с 26-24.

ВТОРА ЧАСТ



Баскетболистите на Фалко сериозно вдигнаха оборотите и след 2 минути игра през тази четвърт вече водят с 33-24.

В надпреварата участват още отборите на Апоел Тел Авив и Виена, които ще се изправят един срещу друг в 20:00 часа.

Снимки: Борислав Цветанов