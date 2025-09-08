Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов пред Sportal.bg: Хареса ми, че имахме подобрения в доста елементи

Васил Христов пред Sportal.bg: Хареса ми, че имахме подобрения в доста елементи

  • 8 сеп 2025 | 19:46
  • 685
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира пред Sportal.bg победата на тима с 86:77 над унгарския Фалко в мач от приятелския турнир в Ботевград.

“Искахме де си извадим изводи от мача с Апоел, който ни беше първа проверка миналата седмица. През цялата седмица работехме върху нашата игра, тъй като това е най-важното в момента, затова са и тези мачове - да ни покажат докъде сме стигнали с нашата подготовка и нашата игра.

Не сме се готвили специфично за този отбор, но ми хареса, че имахме подобрения в доста елементи. Най-вече ми хареса второто полувреме, защото показахме различно лице в защита. През първото полувреме имахме много лесно допуснати точки, говорихме си за това в съблекалнята и ме радва, че отборът успя да реагира добре.

Митко (Димитров) е болен и за това пропусна мача. Ще видим дали утре ще е в състояние да играе или не, просто здравословен проблем”, сподели пред Sportal.bg Христов.

21 Балкан 86:77 Фалко

Цялото интервю с Васил Христов можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Трима български представители във финалната фаза на ЕвроБаскет 2025

Трима български представители във финалната фаза на ЕвроБаскет 2025

  • 8 сеп 2025 | 16:00
  • 506
  • 0
Селекционерът на Германия се оттегли от поста си до края на ЕвроБаскет

Селекционерът на Германия се оттегли от поста си до края на ЕвроБаскет

  • 8 сеп 2025 | 14:48
  • 1435
  • 0
Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

  • 8 сеп 2025 | 14:07
  • 1181
  • 0
ЦСКА организира силен турнир за юноши до 18 години

ЦСКА организира силен турнир за юноши до 18 години

  • 8 сеп 2025 | 13:52
  • 1491
  • 0
България срещу Армения и Норвегия в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029

България срещу Армения и Норвегия в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029

  • 8 сеп 2025 | 12:05
  • 7456
  • 2
Турнирът в Ботевград стартира с два супермача

Турнирът в Ботевград стартира с два супермача

  • 8 сеп 2025 | 10:21
  • 7526
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

  • 8 сеп 2025 | 20:08
  • 3927
  • 3
Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 28037
  • 41
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 17094
  • 18
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 12968
  • 9
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 36791
  • 11
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 16449
  • 2