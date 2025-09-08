Васил Христов пред Sportal.bg: Хареса ми, че имахме подобрения в доста елементи

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира пред Sportal.bg победата на тима с 86:77 над унгарския Фалко в мач от приятелския турнир в Ботевград.

“Искахме де си извадим изводи от мача с Апоел, който ни беше първа проверка миналата седмица. През цялата седмица работехме върху нашата игра, тъй като това е най-важното в момента, затова са и тези мачове - да ни покажат докъде сме стигнали с нашата подготовка и нашата игра.

Не сме се готвили специфично за този отбор, но ми хареса, че имахме подобрения в доста елементи. Най-вече ми хареса второто полувреме, защото показахме различно лице в защита. През първото полувреме имахме много лесно допуснати точки, говорихме си за това в съблекалнята и ме радва, че отборът успя да реагира добре.

Митко (Димитров) е болен и за това пропусна мача. Ще видим дали утре ще е в състояние да играе или не, просто здравословен проблем”, сподели пред Sportal.bg Христов.

Цялото интервю с Васил Христов можете да изгледате във видеото по-долу.

