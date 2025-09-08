Популярни
И Верстапен ще си купува отбор в MotoGP

  8 сеп 2025
4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е установил контакт със сателитния тим на Хонда в MotoGP LCR, като целта му е да закупи отбора. Също така, Макс е разговарял по същата тема и с Тракхаус, който пък е партньор на Априлия.

Информацията беше публикувана от нидерландския вестник De Telegraaf и тв Sky Италия.

Макс Верстапен официално ще дебютира в „Зеления ад“
Мениджърът на Макс Раймонд Вермюлен потвърди интереса на Верстапен, но уточни, че още е рано да се мисли за сделка.

„Не е тайна, че Макс се интересува от MotoGP – обясни Вермюлен. – Макс е много запален по автомобилните и мотоциклетните състезания. Но в момента закупуването на отбор в MotoGP не е нещо реалистично. За да стане, всичко трябва да е добре подготвено, затова и шансът скоро да имаме сделка е минимален.“

Официално: Гюнтер Щайнер купува отбора на Tech3 в MotoGP
Новината се появи броени дни, след като бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер и воденият от него консорциум инвеститори купиха КТМ Теch3 в MotoGP. Предполага се, че Щайнер и компания са платили около 20 милиона евро за отбора. А семейство Верстапен вече има свой тим в GT надпреварите, който беше сформиран този сезон.

Строл вече спря да дава смислени отговори пред медиите
Снимки: Imago

