Арсенал може да увеличи разликата пред Сити при успех срещу коварния Борнемут

  • 3 яну 2026 | 06:06
  • 487
  • 0

Борнемут ще посрещне Арсенал в мач от Премиър лийг на 3 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:30 часа на стадион "Виталити". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Крис Кавана. Това е важен мач и за двата отбора, като домакините се борят да се отдалечат от зоната на изпадащите, докато гостите целят да затвърдят лидерската си позиция.

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра
Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал доминира в класирането на Премиър лийг, заемайки първото място с впечатляващите 45 точки след 19 изиграни мача. "Топчиите" имат солидна защита с едва 12 допуснати гола и ефективно нападение с 37 отбелязани попадения. От друга страна, Борнемут се намира на 15-та позиция с 23 точки, само няколко пункта над зоната на изпадащите. "Черешите" имат проблеми в защита, допускайки 35 гола, въпреки че са отбелязали солидните 29 попадения. Победа за домакините би им дала ценни точки в борбата за оцеляване, докато успех за Арсенал би затвърдил лидерската им позиция.

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Борнемут показва непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки четири равенства и една загуба. "Черешите" завършиха наравно с Челси (2:2) на 30.12.2025 г., след което претърпяха поражение от Брентфорд (4:1) на 27.12.2025 г. Преди това отборът записа три последователни равенства - с Бърнли (1:1) на 20.12.2025 г., зрелищно 4:4 с Манчестър Юнайтед на 15.12.2025 г. и безголово 0:0 с Челси на 06.12.2025 г. От своя страна, Арсенал демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство. "Топчиите" разгромиха Астън Вила с 4:1 на 30.12.2025 г., победиха Брайтън с 2:1 на 27.12.2025 г., завършиха наравно с Кристъл Палас (1:1) в мач от Карабао Къп на 23.12.2025 г., и записаха две победи срещу Евертън (0:1) и Уулвърхамптън (2:1). Разликата във формата на двата отбора е очевидна, като Арсенал изглежда в значително по-добра позиция преди предстоящата среща.

Антоан Семеньо се очертава като звездата на Борнемут този сезон. 26-годишният нападател е ключова фигура в атаката на "черешите" със своята скорост и директен стил на игра. Семеньо е особено ефективен в контраатаките, което може да се окаже важно оръжие срещу доминиращия стил на Арсенал. Той е отговорен за значителна част от головете на отбора и ще бъде основната заплаха за защитата на гостите. За Арсенал, Букайо Сака продължава да бъде най-влиятелният играч. 24-годишният английски национал е в страхотна форма, създавайки постоянна опасност по десния фланг. Неговата способност да преминава защитници и да създава голови положения, както за себе си, така и за съотборниците си, го прави изключително ценен за схемата на Микел Артета. Сака е особено ефективен срещу отбори, които оставят пространство зад защитата си, което може да се окаже решаващо в предстоящия мач срещу Борнемут.

