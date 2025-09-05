Официално: Гюнтер Щайнер купува отбора на Tech3 в MotoGP

Бившият ръководител на отбора на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер официално ще закупи тима на Tech3, който се състезава в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в класовете MotoGP и Moto3.

За това придобиване на Tech3 от страна на Щайнер и неговия партньор Ричърд Коулман, който ще заеме поста на ръководител на отбора, се говори от няколко месеца насам. А новината беше съобщена официално по време на специална пресконференция, която беше организирана след първата свободна тренировка за Гран При на Каталуния.

На нея присъстваха Щайнер, Коулман, основателят на Tech3 Ерве Поншарал и спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета. Поншарал ще продължи да управлява отбора си до края на настоящия сезон, след което ще предаде властта на Щайнер и Коулман, но ще остане като консултант.

„Това е фантастична възможност. Tech3 е страхотен отбор с огромен потенциал и впечатляваща история. Влиянието на Ерве върху отбора и MotoGP като цяло не може да бъде подценено. Горди сме, че ние поемаме неговия отбор, ще продължим да надграждаме над тези основи. Вълнуваме се, че ще станем част от падока на MotoGP, за да максимизираме потенциала на отбора и спорта, който продължава да расте и да достига до нови и нови зрители“, заяви Щайнер, който ще заеме поста на главен изпълнителен директор на Tech3.

„Това е краят на една ера, но и началото вълнуваща нова страница за всички нас – коментира Поншарал. – Горд съм от всичко, което ние постигнахме от създаването на Tech3, спечелихме състезания в MotoGP, взехме толкова много подиуми, както и за всичко, което изградихме от нашите срещи с всички хора, с които се срещнахме през годините.



„Когато Гюнтер се свърза с мен и прояви интерес към отбора, всичко изглежда си дойде на мястото и това беше перфектният момент да направим тази промяна. Знам, че Гюнтер ще води отбора с амбиция, интегритет и ясна цел, без да забравя духа на рок'н рола, с който той беше създаден.



„Tech3 ще бъде в добри ръце, които ще му помогнат да расте още повече в тази нова ера на MotoGP“, добави още Поншарал.

