  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Хюлманд е водещ вариант за треньорския пост в Байер Леверкузен

  • 8 сеп 2025 | 10:23
  • 543
  • 0
Бившият селекционер на националния отбор на Дания Каспер Хюлманд е водещ кандидат за треньорския пост в Байер Леверкузен, а преговорите с 53-годишния специалист напредват, съобщават германски медии. Ерик тен Хаг беше уволнен в понеделник от клуба от Бундеслигата само след два мача в местното първенство. Хюлманд беше старши треньор на състава на Дания от 2020-а до 2024 година, а преди това беше наставник на германския Майнц през сезон 2014/2015. Следващият двубой на Байер Леверкузен в Бундеслигата е срещу Айнтрахт Франкфурт е в петък.

Снимки: Gettyimages

