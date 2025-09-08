Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Нидерландците са критични към представянето си в Литва

  • 8 сеп 2025 | 14:45
  • 484
  • 0
Отборът на Нидерландия е начело в група “G” след последните си мачове от квалификациите за Мондиала 2026, но двете срещи с Полша и Литва оставиха старши треньора Роналд Куман с повече въпроси, отколкото отговори.

Селекционерът коментира: "Поиграхме си с огъня. За щастие, това не ни костваше точки, но можеше да бъде катастрофално. Не би трябвало да имаме такива проблеми тук, дори в края на мача. Нямам истинско обяснение защо показахме такова представяне тук, в Литва", добави Куман.

Нидерландците имат 10 точки от четири мача и водят по голова разлика пред “дружина полска”, чийто тим е изиграл един двубой повече. Представянето на “лалетата” при равенство 1:1 с поляците в четвъртък и победата с 3:2 над Литва в неделя обаче предизвикаха остри критики.

Капитанът Вирджил ван Дайк също бе критичен след победата в Каунас. "Бяхме небрежни при владението на топката и не успявахме да печелим единоборствата. Трите точки са най-важни, но ако искаш да продължиш напред, подобно нещо не може да се случва", каза асът на Ливърпул.

"Вечерта беше добра за Мемфис", добави Ван Дайк за нападателя Мемфис Депай, който натрупа рекордните 52 гола за националния отбор. “Но, ако водиш с 2:0 и след това допуснеш два лесни гола, тогава правиш нещата невероятно трудни за себе си", подчерта още Ван Дайк.

Нидерландците ще пътуват до Малта и ще бъдат домакини на Финландия в следващите си два квалификационни мача през октомври.

Снимки: Imago

