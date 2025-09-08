Нидерландците са критични към представянето си в Литва

Отборът на Нидерландия е начело в група “G” след последните си мачове от квалификациите за Мондиала 2026, но двете срещи с Полша и Литва оставиха старши треньора Роналд Куман с повече въпроси, отколкото отговори.

Селекционерът коментира: "Поиграхме си с огъня. За щастие, това не ни костваше точки, но можеше да бъде катастрофално. Не би трябвало да имаме такива проблеми тук, дори в края на мача. Нямам истинско обяснение защо показахме такова представяне тук, в Литва", добави Куман.

Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

Нидерландците имат 10 точки от четири мача и водят по голова разлика пред “дружина полска”, чийто тим е изиграл един двубой повече. Представянето на “лалетата” при равенство 1:1 с поляците в четвъртък и победата с 3:2 над Литва в неделя обаче предизвикаха остри критики.

Капитанът Вирджил ван Дайк също бе критичен след победата в Каунас. "Бяхме небрежни при владението на топката и не успявахме да печелим единоборствата. Трите точки са най-важни, но ако искаш да продължиш напред, подобно нещо не може да се случва", каза асът на Ливърпул.

Ronald Koeman was na de benauwde overwinning tegen Litouwen naar eigen zeggen wel 'een beetje boos'. De bondscoach beaamde dat dit niet de manier is waarop het Nederlands elftal zijn wedstrijden moet spelen. https://t.co/KF38yiaPnw — Voetbal International (@VI_nl) September 7, 2025

"Вечерта беше добра за Мемфис", добави Ван Дайк за нападателя Мемфис Депай, който натрупа рекордните 52 гола за националния отбор. “Но, ако водиш с 2:0 и след това допуснеш два лесни гола, тогава правиш нещата невероятно трудни за себе си", подчерта още Ван Дайк.

Нидерландците ще пътуват до Малта и ще бъдат домакини на Финландия в следващите си два квалификационни мача през октомври.

Следвай ни:

Снимки: Imago