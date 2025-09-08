Депай след рекорда: Още не сте се отървали от мен

Мемфис Депай постигна своя рекорд, най-накрая е голмайстор номер едно на Нидерландия за всички времена след 51-ия и 52-ия си гол за "лалетата". Той е много щастлив от титлата си, но очаква с нетърпение още по-важен етап. „Това е много по-важно от тази вечер.“

Мемфис беше ключов за „Оранжевите“ с головете си за 1:0 и 3:2, като с тези попадения постигна рекорда, който преследваше отдавна. Въпреки това, той смята, че медиите са преувеличили този стремеж. „Медиите го осветяват. Но аз съм нападател. Така че какво друго мога да правя, освен да се занимавам с голове и асистенции?“, пита той на глас в разговор с NOS.

Депай осъзнаваше колко важни бяха головете му за Нидерландия и е щастлив, че най-накрая достигна този етап. „Сега можем да продължим напред“, засмя се той. „Аз го манифестирах. Току-що благодарих на играчите, но и на всички други играчи, които са играли преди мен. Почерпих много вдъхновение. В крайна сметка, трябва да дадеш много от себе си, разбира се, че съм горд.“

Стана дума и за вечния спор за нападателите в „Оранжевите“, дори докато той все още беше на терена. След имена като Робин ван Перси и Клаас-Ян Хунтелаар, се твърдеше, че „лалетата“ нямат истински световен нападател. „Всички знаят за този труден период. Играчите, федерацията, те знаят какво означавам за отбора. Според мен аз съм просто нападател, който притежава много качества“, каза той по повод дискусията.

Въпреки че мачът беше драматичен, на което Мемфис не искаше да обръща внимание, головете му дават още по-голям апетит. „Аз съм още тук, все още възнамерявам да правя своето. Така че още не сте се отървали от мен“, каза той. Въпреки това, има една цел, която той смята за още по-важна. „Като отбор имаме само една цел и тя е много по-важна от тази вечер“, визира той Световното първенство с Нидерландия. „Но разбира се, това е нещо, с което да се гордеем.“

Снимки: Gettyimages