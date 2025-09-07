Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Очакваният и мечтан финал в US Open е факт: световните номер 1 и номер 2 в мъжкия тенис, съответно италианецът Яник Синер и испанецът Карлос Алкарас, тази вечер ще си оспорват титлата и в последния за годината турнир от „Големия шлем“. Началото на сблъсъка е в 21:00 часа българско време на централния корт „Артър Аш“.

Синер не само е на върха в ранглистата на АТР, но също така е действащият шампион в US Open, след като преди година спечели финала срещу представителя на домакините Тейлър Фриц с категоричното 3:0. Алкарас също е триумфирал в Ню Йорк, след като през 2022 година грабна първата си титла от „Големия шлем“ след 3:1 сета срещу Каспър Рууд.

Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас

В настоящето издание както италианецът, така и испанецът нямаха особени трудности по пътя си към финала. Синер отстрани последователно Вит Коприва, Алексей Попирин, Денис Шаповалов, Александър Бублик, Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алиасиам. Той загуби общо само два сета: срещу канадците Шаповалов и Оже-Алиасим, а на Бублик даде едва три гейма. Испанецът беше още по-безкомпромисен към своите опоненти Райли Опелка, Матия Белучи, Лучано Дардери, Артур Ридеркнеш, Иржи Лехечка и Новак Джокович, срещу които записа само чисти победи, включително в полуфинала си с рекордьора по титли от „Големия шлем“.

Алкарас повали легендата Джокович и мечтае за втория си US Open

Впечатляващото е, че това ще бъде трети пореден мейджър финал между двамата през тази година, след като те вече премериха сили именно в последния мач първо на „Ролан Гарос“, а след това и на „Уимбълдън“. Паметният финал в Париж беше спечелен от Алкарас след епичен обрат от 0:2 до 3:2, но в Лондон Синер успя да си отмъсти и с 3:1 сета спечели първата си титла на свещената трева, като по този начин не позволи на големия си съперник да триумфира в турнира за трета поредна година.

Трябва да се отбележи, че точно преди началото на US Open двамата отново играха финал помежду си – този на „Мастърс“-а в Синсинати, като той беше спечелен от Алкарас, но след отказване още в първия сет на Синер поради здравословни причини. Сега обаче италианецът изглежда в перфектна кондиция и ако всичко е наред, ни очаква поредният невероятен сблъсък между новите суперзвезди на тениса.

Именно те двамата си поделиха всички титли в „Големия шлем“ през последните две години, като преди днешния финал през този период Синер има 4 трофея (2 през тази година), а Алкарас е с 3 (1 през 2025-а). Италианецът може да се похвали с пети пореден мейджър финал, но испанецът няма загубен сет в това издание на US Open. Той също така води в съперничеството им с 9:5 победи, като на твърда настилка успехите са 6:2 отново в негова полза. Същото е и съотношението между титлите на двамата през тази година, отново с превъзходство на Алкарас, който спечели и единствената им досегашна среща досега на US Open с 3:2 в страхотен четвъртфинал през 2022 година.