Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 1895
  • 0

Очакваният и мечтан финал в US Open е факт: световните номер 1 и номер 2 в мъжкия тенис, съответно италианецът Яник Синер и испанецът Карлос Алкарас, тази вечер ще си оспорват титлата и в последния за годината турнир от „Големия шлем“. Началото на сблъсъка е в 21:00 часа българско време на централния корт „Артър Аш“.

Синер не само е на върха в ранглистата на АТР, но също така е действащият шампион в US Open, след като преди година спечели финала срещу представителя на домакините Тейлър Фриц с категоричното 3:0. Алкарас също е триумфирал в Ню Йорк, след като през 2022 година грабна първата си титла от „Големия шлем“ след 3:1 сета срещу Каспър Рууд.

Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас
Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас

В настоящето издание както италианецът, така и испанецът нямаха особени трудности по пътя си към финала. Синер отстрани последователно Вит Коприва, Алексей Попирин, Денис Шаповалов, Александър Бублик, Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алиасиам. Той загуби общо само два сета: срещу канадците Шаповалов и Оже-Алиасим, а на Бублик даде едва три гейма. Испанецът беше още по-безкомпромисен към своите опоненти Райли Опелка, Матия Белучи, Лучано Дардери, Артур Ридеркнеш, Иржи Лехечка и Новак Джокович, срещу които записа само чисти победи, включително в полуфинала си с рекордьора по титли от „Големия шлем“.

Алкарас повали легендата Джокович и мечтае за втория си US Open
Алкарас повали легендата Джокович и мечтае за втория си US Open

Впечатляващото е, че това ще бъде трети пореден мейджър финал между двамата през тази година, след като те вече премериха сили именно в последния мач първо на „Ролан Гарос“, а след това и на „Уимбълдън“. Паметният финал в Париж беше спечелен от Алкарас след епичен обрат от 0:2 до 3:2, но в Лондон Синер успя да си отмъсти и с 3:1 сета спечели първата си титла на свещената трева, като по този начин не позволи на големия си съперник да триумфира в турнира за трета поредна година.

Трябва да се отбележи, че точно преди началото на US Open двамата отново играха финал помежду си – този на „Мастърс“-а в Синсинати, като той беше спечелен от Алкарас, но след отказване още в първия сет на Синер поради здравословни причини. Сега обаче италианецът изглежда в перфектна кондиция и ако всичко е наред, ни очаква поредният невероятен сблъсък между новите суперзвезди на тениса.

Именно те двамата си поделиха всички титли в „Големия шлем“ през последните две години, като преди днешния финал през този период Синер има 4 трофея (2 през тази година), а Алкарас е с 3 (1 през 2025-а). Италианецът може да се похвали с пети пореден мейджър финал, но испанецът няма загубен сет в това издание на US Open. Той също така  води в съперничеството им с 9:5 победи, като на твърда настилка успехите са 6:2 отново в негова полза. Същото е и съотношението между титлите на двамата през тази година, отново с превъзходство на Алкарас, който спечели и единствената им досегашна среща досега на US Open с 3:2 в страхотен четвъртфинал през 2022 година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Рафа Надал поздрави Иван Иванов за титлата

Рафа Надал поздрави Иван Иванов за титлата

  • 7 сеп 2025 | 02:37
  • 1877
  • 0
Гранойерс и Себайос спасиха три мачбола и вдигнаха титлата при мъжките двойки на US Open

Гранойерс и Себайос спасиха три мачбола и вдигнаха титлата при мъжките двойки на US Open

  • 7 сеп 2025 | 02:30
  • 915
  • 0
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

  • 7 сеп 2025 | 00:55
  • 22123
  • 18
Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев

Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър Василев

  • 6 сеп 2025 | 21:06
  • 1003
  • 0
Весела Лечева поздрави Иван Иванов и Александър Василев след финала на US Open

Весела Лечева поздрави Иван Иванов и Александър Василев след финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 20:22
  • 1075
  • 0
Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

Александър Василев: Честит празник на всички, много съм щастлив, че стигнах до финала

  • 6 сеп 2025 | 19:58
  • 7908
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 5846
  • 9
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 1669
  • 0
50 000 души чакат "лъвовете"

50 000 души чакат "лъвовете"

  • 7 сеп 2025 | 06:40
  • 4922
  • 15
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

  • 7 сеп 2025 | 00:55
  • 22123
  • 18
Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 2747
  • 0