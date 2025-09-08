Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Турнирът в Ботевград стартира с два супермача

Турнирът в Ботевград стартира с два супермача

  • 8 сеп 2025 | 10:21
  • 1121
  • 0

Отборите на Апоел Тел Авив, Балкан, Фалко и Виена ще мерят сили днес и утре в "Арена Ботевград", а Sportal.bg ще ви даде възможност да следите баскетболните сблъсъци на живо, както и да видите всичко по-интересно, случващо се в залата.

В първия мач, от 17:00 часа един срещу друг се изправят Балкан и унгарския Фалко, а от 20:00 часа участникът в Евролигата Апоел Тел Авив ще играе срещу Виена.

Двубоите са отворени за зрители, а организаторите обявиха вход свободен за събитието.

Вчера всички отбори изпробваха кошовете в спорното съоръжение в Ботевград, като голямата новина беше присъединяването на бразилския национал Бруно Кабокло към тренировъчния процес на израелския гранд.

Припомняме ви, че именно в Ботевград Апоел Тел Авив ще изиграе три от мачовете си от "турнира на богатите" от предстоящия сезон - срещу Реал Мадрид, АСВЕЛ Вильорбан и Валенсия.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Янис се погрижи Гърция да срази Израел

Янис се погрижи Гърция да срази Израел

  • 8 сеп 2025 | 00:19
  • 1959
  • 1
Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

  • 7 сеп 2025 | 23:51
  • 33840
  • 0
Националите на колички започнаха с голяма победа на Eвропейското първенство в Самоков

Националите на колички започнаха с голяма победа на Eвропейското първенство в Самоков

  • 7 сеп 2025 | 23:12
  • 1512
  • 0
Съперникът на Балкан също изпробва кошовете в "Арена Ботевград"

Съперникът на Балкан също изпробва кошовете в "Арена Ботевград"

  • 7 сеп 2025 | 21:49
  • 3176
  • 0
Още една от звездите на Апоел Тел Авив вече е в България

Още една от звездите на Апоел Тел Авив вече е в България

  • 7 сеп 2025 | 21:09
  • 5396
  • 0
Магията на Дончич разплака Италия

Магията на Дончич разплака Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:47
  • 3236
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 173163
  • 678
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

  • 8 сеп 2025 | 00:45
  • 52202
  • 26
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 18848
  • 25
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 17760
  • 4
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 8374
  • 0
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 76122
  • 135