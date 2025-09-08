Турнирът в Ботевград стартира с два супермача

Отборите на Апоел Тел Авив, Балкан, Фалко и Виена ще мерят сили днес и утре в "Арена Ботевград", а Sportal.bg ще ви даде възможност да следите баскетболните сблъсъци на живо, както и да видите всичко по-интересно, случващо се в залата.

В първия мач, от 17:00 часа един срещу друг се изправят Балкан и унгарския Фалко, а от 20:00 часа участникът в Евролигата Апоел Тел Авив ще играе срещу Виена.



Двубоите са отворени за зрители, а организаторите обявиха вход свободен за събитието.

Вчера всички отбори изпробваха кошовете в спорното съоръжение в Ботевград, като голямата новина беше присъединяването на бразилския национал Бруно Кабокло към тренировъчния процес на израелския гранд.

Припомняме ви, че именно в Ботевград Апоел Тел Авив ще изиграе три от мачовете си от "турнира на богатите" от предстоящия сезон - срещу Реал Мадрид, АСВЕЛ Вильорбан и Валенсия.