Съперникът на Балкан също изпробва кошовете в "Арена Ботевград"

Отборът на Балкан ще се изправи срещу Фалко в първия си мач от приятелския турнир, който ще се проведе утре от 17:00 часа в "Арена Ботевград", а преди това унгарският тим изпробва ринговете в спортното съоръжение в Ботевград, видя екипът на Sportal.bg.

В надпреварата участват още отборите на Апоел Тел Авив, който през този сезон ще играе мачовете си от Евролигата в България, както и тимът на Виена, който влиза в Адриатическата лига.



Те ще спорят за място на финала в приятелския турнир от 20:00 часа утре.

Припомняме ви, че към състава на израелския гранд се присъедини и бразилския национал Бруно Кабокло.