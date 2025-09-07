Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Съперникът на Балкан също изпробва кошовете в "Арена Ботевград"

Съперникът на Балкан също изпробва кошовете в "Арена Ботевград"

  • 7 сеп 2025 | 21:49
  • 944
  • 0

Отборът на Балкан ще се изправи срещу Фалко в първия си мач от приятелския турнир, който ще се проведе утре от 17:00 часа в "Арена Ботевград", а преди това унгарският тим изпробва ринговете в спортното съоръжение в Ботевград, видя екипът на Sportal.bg.

В надпреварата участват още отборите на Апоел Тел Авив, който през този сезон ще играе мачовете си от Евролигата в България, както и тимът на Виена, който влиза в Адриатическата лига.

Те ще спорят за място на финала в приятелския турнир от 20:00 часа утре.

Припомняме ви, че към състава на израелския гранд се присъедини и бразилския национал Бруно Кабокло.

